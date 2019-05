Pil, Boccia: “Non basta un decimale per dire che e’ fatta”

‘La grande sfida e’ la manovra di autunno”, serve “un bagno di realismo”



Roma, 2 mag. (AdnKronos) – ‘La grande sfida e’ la manovra di autunno, dove si trovano le risorse – . Cosi’ il presidente Confindustria, Vincenzo Boccia, a un incontro organizzato da Fi alla Camera, sottolineando che l’incognita coperture e l’alto debito richiedono adesso ‘un bagno di realismo del Paese – .

Boccia parla anche del decreto crescita nel quale, osserva, “ci sono cose che abbiamo condiviso” sul fronte delle imprese come il super ammortamento. E’ “un piccolo passo per il Paese” rileva il presidente degli industriali. Quanto al Pil, “non e’ che per un decimale possiamo dire che e’ fatta, dobbiamo continuare a reagire”. “Il banco di prova – aggiunge – diventano i prossimi provvedimenti, a partire dalla manovra d’autunno che non sara’ semplice perche’ abbiamo di fronte un nodo risorse”.

Poi la politica. “Assuma il suo primato non cavalcando ansie ma il sogno e la speranza” dice il presidente di Confindustria. Nell’Ue “per costruire fiducia serve una visione di medio termine”, osserva, sottolineando l’importanza di puntare su un’Europa “della politica dei fini” basata sui “fondamentali della pace e della prosperita’”.

