Music for life in concerto per l’Africa

Data – 18/05/2019

Inizio: 21:00 – Fine: 23:00

Teatro Don Bosco

Nome dell’Associazione: Associazione S.O.S.

Recapito telefonico per l’evento: 049 754920

Email: [email protected]

Sito web: www.sosonlus.org

In occasione del trentesimo anniversario della SOS, partecipiamo numerosi per festeggiare questo importante traguardo!

Vi invitiamo a uno spettacolo coinvolgente, 8 musicisti e un attore per un concerto che parla di Vita, di Speranza e di Amore per il prossimo.

I biglietti sono in prevendita anche nella nostra sede.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi alla S.O.S.!

(CSV di Padova)