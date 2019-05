Morto operaio colpito da blocco di cemento

Il muratore bergamasco era rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro in un’azienda a Cortemaggiore (Piacenza)



Parma, 2 mag. – (AdnKronos) – E’ morto all’ospedale Maggiore di Parma Alessandro Ziliani, il muratore bergamasco di 50 anni che ieri pomeriggio e’ rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto in un’azienda a Cortemaggiore (Piacenza). L’uomo e’ stato travolto da un blocco di cemento mentre si trovava su un ponteggio. E’ arrivato in elisoccorso in ospedale ed e’ deceduto circa un’ora dopo. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, a causa dello schiacciamento subito al petto. Ferito, meno gravemente, anche un collega che e’ stato portato in ospedale a Piacenza.

(Adnkronos)