Mattarella da Macron: ‘Amicizia a prova di qualunque forza’

Il presidente della Repubblica ad Amboise per celebrare il 500/mo anniversario della morte di Leonardo. In mattinata la visita a Notre-Dame



Parigi, 2 mag. (AdnKronos) – “I rapporti tra Francia e Italia sono storicamente solidi e cosi’ profondi che sono stati sempre di straordinaria eccellenza. I legami tra francesi e italiani e tra Francia e Italia sono i migliori possibili e l’amicizia che vi e’ e che oggi viene riconfermata dal presidente Macron e da me e’ a prova di qualunque forza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro ad Amboise con il presidente francese, Emmanuel Macron, per celebrare il 500/mo anniversario della morte di Leonardo che ricorre oggi. “Leonardo un elemento del legame fortissimo tra Francia e Italia ed e’ davvero un segno europeo di civilta’ e cultura” ha sottolineato Mattarella.

Macron dal canto suo ha evidenziato che “in quelle epoche formidabili in cui l’umanita’ e’ profondamente cambiata, l’intelligenza e il meglio dei nostri due Paesi hanno saputo mettersi insieme. Questo fa si’ che il legame tra i nostri due Paesi e i nostri concittadini sia indistruttibile”. “Sono molto felice – ha dichiarato Macron parlando con i giornalisti – di ricevere oggi il presidente Mattarella e sua figlia per rendere omaggio alla memoria di Leonardo da Vinci nei 500 anni della sua scomparsa ma anche a questo legame che coloro che hanno saputo inventare, fare, dirigere hanno creato tra i nostri due Paesi. Quest’epoca del Rinascimento e’ stato un momento molto forte di amicizia tra Italia e Francia, in cui un genio del Rinascimento e’ venuto a concludere i suoi giorni in Francia su invito di un giovane re francese, e che abbiamo potuto ritrovare attraverso i nostri passi fin da Carlo VIII e passando attraverso Luigi XII, che non hanno cessato di essere affascinati e di andare verso l’Italia. Credo che questa sia la nostra visione comune delle relazioni tra i due Paesi”.

Questa mattina Mattarella ha visitato la cattedrale di Notre-Dame, colpita da un grave incendio a meta’ aprile. “Sono qui per testimoniare la grande amicizia dell’Italia nei confronti della Francia e qui a Notre-Dameperche’ e’ un vero archivio di memoria – sono state le sue parole – Tutti i principali avvenimenti di Francia dal 1200 in poi sono passati da qui e in questa cattedrale si specchia tanta parte della storia e della civilta’ d’Europa”. “Questo spiega – ha proseguito il capo dello Stato – perche’ in Italia le ore dell’incendio sono state seguite con angoscia e con affetto, perche’ Francia e Italia condividono una grande sensibilita’ per il patrimonio culturale”. Mattarella ha quindi sottolineato di aver vissuto “ore di grave preoccupazione e coinvolgimento affettivo”. Per questo “sapere che e’ stata salvata dai Vigili del Fuoco provoca grande riconoscenza nei loro confronti. I Vigili del Fuoco meritano la riconoscenza dell’Europa, perche’ hanno avuto grande capacita’ professionale e grande coraggio”.

