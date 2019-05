Mattarella a Notre-Dame

Il presidente della Repubblica visita la cattedrale, “specchio della civilta’ d’Europa”



Parigi, 2 mag. (AdnKronos) – “Sono qui per testimoniare la grande amicizia dell’Italia nei confronti della Francia e qui a Notre-Dameperche’ e’ un vero archivio di memoria. Tutti i principali avvenimenti di Francia dal 1200 in poi sono passati da qui e in questa cattedrale si specchia tanta parte della storia e della civilta’ d’Europa”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che questa mattina ha visitato la cattedrale di Notre-Dame, colpita da un grave incendio a meta’ aprile.

“Questo spiega – ha proseguito il capo dello Stato – perche’ in Italia le ore dell’incendio sono state seguite con angoscia e con affetto, perche’ Francia e Italia e condividono una grande sensibilita’ per il patrimonio culturale”. Mattarella ha quindi sottolineato di aver vissuto “ore di grave preoccupazione e coinvolgimento affettivo”. Per questo “sapere che e’ stata salvata dai Vigili del Fuoco provoca grande riconoscenza nei loro confronti. I Vigili del Fuoco meritano la riconoscenza dell’Europa, perche’ hanno avuto grande capacita’ professionale e grande coraggio”.

Il presidente della Repubblica si rechera’ ad Amboise, dove con il presidente francese, Emmanuel Macron, celebrera’ il 500/mo anniversario della morte di Leonardo da Vinci che ricorre oggi.

(Adnkronos)