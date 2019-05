Le iniziative del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, dal 3 al 5 maggio

Il Centro Culturale di Padova propone appuntamenti diversificati e aperti a tutti.

Nel fine settimana dal 3 al 5 maggio:”””

Concerto a favore della Casa di fuga per donne vittime di violenza

Sul palco l’ensemble vocale Emozioni Incanto di Padova

Concerto “Familieseamp;Kids 2018-2019”

Appuntamento con la musica classica per famiglie e bambini

Spettacolo teatrale “Vanja scene dalla vita”

Appuntamento della Stagione teatrale di prosa 2018/2019 del Teatro Verdi

Laboratori didattici “L’Arte nel segno della legalita’”

Appuntamento per bambini dai 5 agli 10 anni

Mostra fotografica “Giovanni Umicini per Padova”

Esposizione permanente di street photography

