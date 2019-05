La prima squadra torna in palestra

Dopo qualche giorno di riposo, da questa mattina la prima squadra della Kioene Padova è tornata alla Kioene Arena per gli allenamenti che proseguiranno fino al termine del mese. Gruppo a ranghi ridotti, senza gli atleti impegnati con le rispettive nazionali di appartenenza.

POLO E MILAN IN NAZIONALE. In vista della Volleyball Nations League 2019, sono arrivate le convocazioni da parte del commissario tecnico della Nazionale italiana, coach Gianlorenzo Blengini. Oltre al centrale Alberto Polo, tra i protagonisti della Kioene Padova nel campionato 2018/19, è arrivata la chiamata anche per Sebastiano Milan, autore di una fantastica stagione in A2 con la maglia della Centrale del Latte Sferc Brescia. Per il ventitreenne Polo, l’esperienza in Azzurro lo scorso anno era già avvenuta con la Nazionale B ai giochi del Mediterraneo e con la Nazionale Seniores in occasione di due amichevoli. Al primo gruppo formato da 30 atleti, dal 21 maggio ne verranno selezionati 25. Per ogni weekend di gara, i giocatori scelti saranno 14.

(Pallavolo Padova)