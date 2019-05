In piazza per Radio Radicale

Manifestazione il 5 maggio a Roma



Roma, 2 mag. (AdnKronos) – Il 5 maggio la Comunita’ Ebraica di Roma, la Comunita’ di Sant’Egidio, Articolo 21, Associazione Stampa Romana, assieme ad altre associazioni, scrittori e giornalisti si ritroveranno in piazza Mattei dalle 18 fino alle 22 per una maratona oratoria per la salvezza di Radio Radicale. Lo comunica Asr in una nota.

“La mobilitazione nata in modo spontaneo dopo l’appello della Presidente della Comunita’ ebraica Ruth Dureghello il 25 aprile per la salvezza dell’emittente – si legge – vuole essere un momento di mobilitazione per chiedere al Governo e alle Istituzioni di evitare la cessazione delle attivita’ della storica emittente prevista per il prossimo 20 maggio a causa della scadenza della convenzione che regola le trasmissioni dei lavori parlamentari”.

(Adnkronos)