Donne e lavoro – rassegna cinematografica

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 06/05/2019

Inizio: 20:30 – Fine: 23:00

Luogo

Cinema Porto Astra

Nome dell’Associazione: Centro Donna Padova Auser

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: http://www.centrodonnapadova.it

Tipologia:

Tutti i lunedì di maggio, alla sala Fronte del Porto del cinema Porto Astra, potrete assistere gratuitamente alla rassegna cinematografica sul tema “Donne e Lavoro”, organizzato dal Centro Veneto Progetti Donna insieme a Lotto di ogni mese Padova e CGIL Padova, in collaborazione con il Comune di Padova.

L’ingresso è gratuito.

Sarà un’occasione per parlare di quanto sia importante per ogni donna raggiungere l’indipendenza economica e l’autosufficienza, sopratutto se in un percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Programma:

Lunedì 6 maggio – ore 20.30

“Due giorni e una notte” (2014)

un film dei fratelli Dardenne

Presenta Annalisa Di Maso, consulente del lavoro

Lunedì 13 maggio – ore 20.30

“Sole cuore amore” (2016)

un film di Daniele Vicari

presenta Barbara Codogno, giornalista

Lunedì 20 maggio – ore 20.30

“Il pane a vita” (2015)

un film di Stefano Collizzolli

presenta Stefano Collizzolli, regista

Lunedì 27 maggio – ore 20.30

“Nome di donna” (2018)

un film di M.T. Giordana

presenta Donatella Gasperi, giornalista

(CSV di Padova)