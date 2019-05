Dalla romanizzazione alla Serenissima. Conferenza a cura dell’Università Popolare Padova

Per il ciclo “Venezia e…” in collaborazione con il Progetto [email protected], l’Università Popolare Padova organizza una conferenza MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019 – ORE 16.00 al Circolo Unificato Esercito Prato della Valle 82 Padova con la Prof.ssa Bruna MOZZI – Docente di Lettere classiche al Liceo “Tito Livio” di Padova.

La storia dei veneti dal periodo che va dall’incontro con i Romani (III secolo a.C.) fino alla nascita del Ducato di Venezia (VII secolo d.C.), attraverso prima la “civitas romana”, poi la crisi dell’impero, le invasioni barbariche, le migrazioni, i Ducati longobardi.

La romanizzazione non consistette per i Veneti in una vera e propria soggezione formale, ma fu un processo di diffusione di aspetti culturali e linguistici di matrice latino-romana. Fu caratterizzato da cambiamenti del loro stile di vita, di costumi, di gusti, ma non della loro identità, che si mantenne integra e riconoscibile per secoli anche all’interno delle strutture sociali, legislative e culturali romanizzate. Ma soltanto pochi secoli dopo l’ottenimento della civitas romana nel 49 a.C., i Veneti si trovarono in prima linea nel lungo processo storico che portò alla crisi dell’Impero e alle disastrose invasioni barbariche. Queste diedero origine alla migrazione delle popolazioni dell’entroterra verso la fascia costiera e le isole della laguna e, finalmente, alla nascita della sede Ducale di Rivo Alto. L’inizio della storia gloriosa della Serenissima.