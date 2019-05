Concertone chiude con ‘Bella ciao’, polemiche social

1 maggio





Roma, 2 mag. (AdnKronos) – Si e’ aperto con un omaggio a Franco Battiato e si e’ chiuso con l’esecuzione ‘corale’ di ‘Bella ciao’ da parte di tutta la piazza, accompagnata dall’Orchestraccia Romana, il Concertone del Primo maggio di Piazza San Giovanni a Roma. Brano nato prima della Liberazione e diventato celeberrimo dopo la Resistenza perche’ associato ai partigiani, che ha scatenato le polemiche sui social, e non solo. ‘Bella ciao’ e’ la canzone di tutti gli italiani perche’ fondata sui valori della Resistenza e dell’antifascismo che ispirano la Costituzione, oppure e’ divisiva perche’ rappresenta solo una parte del Paese?

“Poi qualcuno mi spieghera’ cosa c’entra ‘Bella ciao’ con il 1 maggio”, scrive Luca su Twitter. “Ma ‘Bella ciao’ per cosa?! Santo Cielo” twitta Giuseppe. E ancora, facendo dell’ironia sulla versione ‘per arpa’ della celebre canzone, Nicola scrive: “A occhio e croce di Bella Ciao dovrebbe mancare solo la versione dei suonatori di ascella #concertone”. Ma c’e’ anche Tina che scrive: “Io e i miei eravamo a tavola e abbiamo smesso di mangiare per cantare Bella ciao, e’ stato un bel momento #Concertone”, oppure Isabella che cinguetta: “Grazie ad Ambra che ha chiesto al pubblico di cantare in diretta ‘Bella ciao’. Che inno ‘me ra vi glio so'”. C’e’ anche Don Rodrigo che ironizza: “Bella questa canzone della colonna sonora della ‘Casa de papel'”, ricordando che ‘Bella ciao’ e’ stata colonna sonora della celebre serie spagnola Netflix ‘La casa di carta’ e perfino il giornalista Nicola Porro che interviene sul social twittando: “Ma ‘Bella ciao’ la dobbiamo sentire anche al concertone del primo maggio?”.

E proprio Porro aveva dato spazio al canto dei partigiani nella puntata di ‘Quarta Repubblica’ di lunedi’ scorso, dove il direttore del ‘Giornale’, Alessandro Sallusti, si e’ scontrato con il vignettista Vauro Senesi. Per Sallusti ‘Bella ciao’ “non puo’ essere la canzone di tutti perche’ e’ una fake news: non c’e’ traccia di ‘Bella ciao’ nella Resistenza – ha detto Sallusti – ma e’ stata introdotta a meta’ degli anni ’50 dalla retorica comunista per impossessarsi della Resistenza di cui il Partito Comunista e’ stato una parte minoritaria”. Immediata la replica di Vauro: “‘Bella ciao’ e’ la canzone di tutti gli italiani che si riconoscono nella Repubblica italiana che e’ antifascista e nata dalla Resistenza”.

(Adnkronos)