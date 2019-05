1 maggio: 1.200 rose donate a commesse e commessi in tutto il veneto

Venezia, 2 mag. (AdnKronos) – Una rosa a chi lavora, il Primo Maggio per tutte e tutti. Sono soddisfatti i promotori dell’iniziativa “il pane e le rose”, l’iniziativa lanciata nel 2017 da Filcams Cgil, Associazione Fornaci Rosse, Binario 1, Udu Padova, Udu Verona, Udu Venezia, Rete degli studenti medi Veneto. Obiettivo ampiamente raggiunto quello di consegnare ai dipendenti degli esercizi commerciali, al lavoro anche il Primo Maggio, una rosa in segno di solidarieta. “Per ricordarci che il nostro tempo e prezioso – sottolineano i promotori – e vale piu di qualunque profitto. Vogliamo riappropriarci della nostra Festa, del nostro diritto a vivere anche al di fuori del lavoro. Il tempo libero, il tempo del riposo e della festa, dev’essere garantito ed oggi non e cosi”.

Sono cosi state consegnate oltre 1.200 rose rosse alle commesse e ai commessi nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Venezia e Vicenza da gruppi di decine di partecipanti in ogni territorio. “Le rose sono state accolte con sorrisi e abbracci, oltre che messaggi sui social network. In molti casi anche i clienti hanno espresso solidarieta e manifestato interesse per l’iniziativa, l’auspicio e che molti siano stati portati a riflettere sull’opportunita di fare acquisti anche il Primo Maggio”.

I promotori segnalano che “alcuni dipendenti delle catene della GDO avevano ricevuto dalla dirigenza l’esplicita indicazione di non accettare l’omaggio floreale. Nonostante queste direttive, difficilmente comprensibili, quasi tutti i lavoratori raggiunti hanno ricevuto e apprezzato le rose”, spiegano.

(Adnkronos)