1 maggio: 1.200 rose donate a commesse e commessi in tutto il veneto (2)

(AdnKronos) – “Il nostro e prima di tutto un gesto di solidarieta, per ricordare a tutte e a tutti che non siamo soli e che il Primo Maggio e la nostra festa. Chiediamo pero al governo – aggiungono i promotori – di mantenere gli impegni che si era assunto e mettere un freno al lavoro festivo, almeno in alcuni giorni del calendario come il Primo Maggio. Siamo anche convinti che ciascuno, nel proprio piccolo, possa fare la differenza percio invitiamo tutti a chiedersi: e davvero necessario fare la spesa tutti i giorni dell’anno?”.

“Come studenti – sottolineano i rappresentanti di Udu e Rete degli studenti medi – abbiamo aderito convintamente a questa iniziativa per la dignita dei tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. Un segno di solidarieta non retorico, considerato oltretutto che ieri al lavoro c’erano anche studenti in alternanza scuola lavoro e tanti studenti universitari costretti a lavorare per pagarsi gli studi”.

(Adnkronos)