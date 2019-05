Petrarca Rugby: UNDER 18 FASE NAZIONALE ASR MILANO vs RUGBY PETRARCA

Un Petrarca solido e sicuro di sé ha vinto a Milano la prima partita del girone di semifinale che permetterà alla prima classificata di giocarsi lo scudetto, in gara unica il 09/06/2019, con la vincente del girone del Centro-Sud.Come era già successo nell’incontro di barrage contro Rovato i nostri ragazzi sono scesi in campo molto concentrati e determinati. I primi minuti della partita hanno visto i padroni di casa attaccare spesso con la linea dei trequarti (molto veloce) che ha sempre trovato però una difesa attenta ed organizzata.La mischia petrarchina si è dimostrata da subito superiore costringendo spesso l’arbitro a chiamare lo stop in fase di spinta in mischia ordinata e fornendo ai trequarti molti palloni “puliti” da giocare. I tutti neri hanno inoltre dimostrato una giusta maturità, sapendo aspettare il momento giusto per colpirel’avversario con giocate rapide che hanno messo in difficoltà la difesa milanese, così i primi 35 minuti si sono chiusi sul 21-0 con tre marcature al 8’, 18’ e 28’ tutte convertite.Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo è arrivata la meta del bonus, una meta tecnica decisa dall’arbitro per un fallo di antigioco con conseguente cartellino giallo per Milano. In superiorità numerica la nostra organizzazione di gioco ci ha permesso di marcare altre due volte nel giro di pochi minuti chiudendo di fatto la partita. Seppure il risultato non fosse più in discussione il match è rimasto interessante grazie anche a Milano che non ha mai smesso di attaccare cercando una reazione di orgoglio davanti ai propri sostenitori. La loro caparbietà è stata premiata con due marcature, la seconda delle quali proprio allo scadere. La partita si è conclusa con il risultato finale di 54-14 che ci permette di conquistare 5 punti per la classifica.Il cammino nel girone di semifinale è cominciato quindi nel migliore dei modi con una vittoria netta frutto di una buona organizzazione di gioco sia in fase difensiva che in fase offensiva. La squadra prosegue nel suo percorso di crescita, dove il gioco corale prevale sulle individualità e dove tutti i giocatori danno il proprio contributo così come si era visto già nel match contro Rovato.Ora ci attende un’altra prova importante contro il Calvisano che domenica ha battuto 16-13 il Benetton. L’appuntamento è per domenica prossima, alle ore 12:30, alla Guizza presso il centro sportivo Geremia.

