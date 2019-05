Il Maggio delle pro loco padovane!

30 aprile 2019

Voglia di primavera e di belle giornate all’aria aperta dopo questa fine aprile un po’ pazzerella!

Ecco a voi le proposte del mese di maggio delle pro loco padovane: fiere, sagre, feste, escursioni, pedalate enogastronomiche, manifestazioni sportive, arte, cultura e folclore!

In occasione del 1° maggio, la Festa dei Lavoratori, sono tante le attività in calendario:dalle pedalate ecologiche di Masi, Polverara, San Giorgio in Bosco e Solesino, alle escursioni sui Colli Euganei, alla premiazione del “Drago D’oro” sempre a San Giorgio in Bosco, alle feste di primavera e degli aquiloni a Tremonte di Teolo, Ponso, Veggiano, Villa Estense e Ospedaletto Euganeo.

Spazio alla cultura e alla storia con le “giornate medioevali” organizzate a Camposampiero, dove per due giorni la cittadina si trasformerà in un antico borgo con attività dedicate, mostre, visite guidate e street food a tema medievale.

Ancora tempo di scherzi e maschere con la sfilata dei carri allegorici in notturna a Montemerlo di Cervarese Santa Croce e Arzergrande.

Per tutto il mese si svolgeranno manifestazioni per la promozione dei prodotti di stagione: a Gazzo Padovano con il riso e le rose, a Baone con i tradizioni “Bisi” e a Tribano, Conche di Codevigo dove l’asparago farà da principe delle tavole.

Il mese proseguirà con gli eventi più tradizionali di questo periodo: Camposampiero con la celeberrima Festa della Fragola, dell’ortofrutta e dei Fiori, Rocca in Fiore a Monselice, Maggio Pontelongano a Pontelongo, Piove in Fiore a Piove di Sacco e Festa dei Sapori a Carmignano di Brenta.

Ancora feste di primavera, feste delle associazioni, eventi sportivi, pedalate culturali e tour enogastronomici che si terranno a Pozzonovo, Selvazzano Dentro, Tombolo, Villanova di Camposampiero, Conselve, Campodarsego, Onara, Massanzago, Campo San Martino, Galliera Veneta, Cinto Euganeo e Vo.

Immancabile l’appuntamento con i mercatini di antiquariato a Borgoricco, Ponte San Nicolò, Piove di Sacco, Limena, Piazzola sul Brenta e per le Vie del Borgo a Arquà Petrarca.

Un mese ricco di tante opportunità tra sapori, profumi, luoghi e tradizioni tutti da scoprire e vivere!

(Proloco Padova)