Dove abiti? Convegno diocesano delle famiglie

Si tiene domenica 5 maggio, dalle ore 9.30, all’Istituto Manfredini di Este il tradizionale convegno diocesano della famiglie. Il titolo scelto è “Dove abiti?”: la domanda posta dai primi discepoli a Gesù (Gv 1,38) che diventa oggi un invito rivolto alle famiglie a scoprirsi parte integrante e qualificante del territorio.

Novità di quest’anno è lo spostamento della sede: non più a Padova ma ad Este a significare il desiderio di vivere lo slancio della “Chiesa in uscita” (Francesco), che si mette in movimento verso le famiglie lì dove vivono, per riconoscere e incoraggiare il bene che sperimentano nel loro territorio insieme alle proprie comunità.

Il Convegno raccoglie alcune riflessioni già avviate e valorizzate attraverso la proiezione di un filmato realizzato da alcune famiglie della zona e dall’intervento di Guglielmo Frezza, direttore del settimanale diocesano La Difesa del popolo. A seguire l’intervento della biblista Rosanna Virgili che propone, al mattino, una riflessione sulla relazione tra la famiglia e il territorio. Culmine della giornata la messa celebrata dal vescovo Claudio.

In contemporanea con la proposta del mattino, anche i bambini e i ragazzi sono coinvolti in alcune attività curate dall’Azione Cattolica dei Vicariati di Este, Merlara-Montagnana e Monselice.

L’evento è uno degli appuntamenti del Festival Biblico che quest’anno presenta un tema affine ed evidente nel titolo: “POLIS” ed è sostenuto dal Comune di Este e dall’Istituto Manfredini dei Salesiani di Este.

PROGRAMMA

Ore 09.30 Accoglienza dei partecipanti

Ore 09.45 Saluti

Ore 10.00 La famiglia fa memoria. Proiezione del filmato: “Dove abiti?” e intervento di Guglielmo Frezza, direttore de La difesa del popolo

Ore 11.00 La famiglia contempla. Preghiera insieme

Ore 11.30 La famiglia trasforma. Intervento della biblista Rosanna Virgili

Ore 12.30 Pranzo a sacco con degustazione offerta dal Comune di Este/S.E.S.A. Attivazione di alcuni stand con giochi per bambini e ragazzi

Ore 14.45 Spettacolo dal titolo: “Shakespeare dalla A alla Z” della Compagnia CAG (Centro di Aggregazione Giovanile) “A Braccia Aperte” – Pavoniani Montagnana

Ore 15.45 Celebrazione Eucaristica con il vescovo Claudio

Ore 16.45 Consegna dei diplomi ai partecipanti dell’ultimo Biennio per operatori di pastorale familiare e saluti finali

Ore 18.30 Spettacolo dello Zecchino d’oro offerto dal Comune di Este

Altri approfondimenti su http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/5-maggio-2019-convegno-diocesano-delle-famiglie/

(Diocesi di Padova)