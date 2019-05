Conferenza stampa: ‘Pink Run’ 2019

La presentazione della decima edizione della “Pink Run”, la corsa di beneficenza in rosa 2019 in conferenza stampa:

giovedi 2 maggio, ore 11:00

sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

Intervengono:

l’Assessore allo sport;

per Pink Run Antonio e Michele Qualdi, Enrico Boscaro, Annalisa Celeghin;

per Avlt – Associazione veneta per la lotta alla Talassemia;

Alberto Cattelan, presidente;

Caterina Patti, ematologa;

Angelo Macripo’ e Francesca Sivieri, consiglieri;

per Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori: Dino Tabacchi, presidente – Gianluigi Recarti, consigliere – Stefania Zovato, IOV Istituto Oncologico Veneto – Arianna Petertini.

http://www.padovanet.it/notizia/20190430/conferenza-stampa-%E2%80%9Cpink-run%E2%80%9D-2019