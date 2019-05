1 maggio: a vicenza basilica palladiana e musei aperti

Vicenza, 30 apr. (AdnKronos) – Anche mercoledi 1 maggio la Basilica palladiana rimarra aperta dalle 10 alle 16, senza interruzione nella fascia oraria del primo pomeriggio. Sara quindi possibile visitare il loggiato e il grande salone al primo piano e poi la terrazza con il suggestivo panorama sulla citta.

Fino al 30 settembre il monumento sara accessibile dal martedi alla domenica. Inoltre nei fine settimana (dal 3 al 5, dal 10 al 12 e dal 17 al 19 maggio) l’apertura sara anche serale, dalle 18 alle 22. L’ingresso sara di 2 euro, per i residenti di citta e provincia, e di 4 euro per chi viene da fuori provincia. L’abbonamento per l’intera stagione sara di 7 euro. L’ingresso serale sara di 1 euro. Rimangono riconfermate le consuete gratuita.

Il gioiello palladiano restera accessibile al pubblico almeno fino al 6 gennaio 2020: l’intenzione dell’amministrazione e, infatti, quella di garantire la visita del Monumento nazionale (titolo acquisito dalla Basilica nel 2014) durante tutto l’anno.

