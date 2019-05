1 maggio: a vicenza basilica palladiana e musei aperti (3)

(AdnKronos) – In occasione dell’allestimento della mostra, il percorso di visita del museo civico e modificato. Non sara, infatti, possibile la visita delle tre sale affrescate, a sinistra dell’ingresso, e della sala dei lunettoni. Pertanto, una volta entrati nell’atrio, si scendera alle sale ipogee del piano interrato attraverso lo scalone nobile, dove e esposta la collezione di giocattoli storici Cavalli-Rosazza. Poi si potra salire direttamente al primo piano (dalla scala in vetro del giunto o utilizzando l’ascensore) e da li il percorso proseguira come da consuetudine.

Al Teatro Olimpico, aperto da martedi a domenica dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30) proseguono le visite interattive POP – Palladio Olimpico Project, (comprese nel biglietto d’ingresso) da martedi a domenica alle 10 e alle 15. La chiesa di Santa Corona sara aperta dalle 9 alle 17, da martedi a domenica, con visite sospese durante la Santa Messa. Al Museo Naturalistico Archeologico, aperto da martedi a domenica, dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30) oltre alle collezioni permanenti si potranno vedere due esposizioni temporanee.

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza (Villa Guiccioli, viale X Giugno 115) e aperto dal martedi alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata alle 16.30). Sara possibile visitare anche il parco di Villa Guiccioli, aperto dalle 9 alle 19.30 dal martedi alla domenica.

