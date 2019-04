Verona: caduta frammenti dalla gran guardia, ispezione su tutta la facciata (2)

(AdnKronos) – “Non c’e nessun allarme per la Gran Guardia. Il palazzo e in buone condizioni, non ha bisogno di un restauro generale straordinario. L’attenzione verso i nostri monumenti e massima – ha detto il sindaco Federico Sboarina – tanto piu verso quelli piu frequentanti dai cittadini e turisti. Il palazzo della Gran Guardia e uno di questi, centro congressuale di primo livello ma anche una delle sedi piu gettonate per eventi, mostre, spettacoli. Nel cuore della citta, inoltre, e un punto di grande passaggio, la sicurezza deve essere garantita al cento per cento. I micro frammenti caduti nei giorni scorsi sono l’occasione per effettuare una verifica complessiva della facciata del palazzo”.

“In queste ora stiamo effettuando una verifica puntuale di tutta la facciata della Gran Guardia – conferma l’assessore Luca Zanotto -, proprio per evitare ulteriori distacchi che potrebbero verificarsi in occasione di piogge future. Poi, in accordo con la Soprintendenza, andremo a vedere con i restauratori laddove intervenire con interventi minimali o su superfici piu ampie, per capire le cause dei distacchi e lo stato di conservazione dell’intera facciata dell’edificio”.

(Adnkronos)