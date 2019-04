UPA Padova: Ebav. Tutte le scadenze di fine maggio

MODELLO A37 – FORMAZIONE INDIVIDUALE AZIENDE

Contributo alle aziende per partecipazione a corsi di formazione per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale.

Anno di competenza: 2018 (anno inizio corso)

Destinatari: aziende delle categorie Alimentaristi, Ceramica, Chimica, Imprese pulizie, Occhiali, Orafi, Panificatori, Trasporto merci, Vetro

Scadenza: 31/05/2019

Per maggiori dettagli vedere la SCHEDA INFORMATIVA cliccando qui

Per scaricare il modulo di richiesta clicca qui

MODELLO A40 – CODICE APPALTI

Contributo sulle spese di consulenza per gare d’appalto pubblico, in relazione alla nuova normativa in materia.

Anno di competenza: 2018

Destinatari: aziende delle categorie Metalmeccanici

Scadenza: 31/05/2019

Per maggiori dettagli vedere la SCHEDA INFORMATIVA cliccando qui: