UPA Padova: Confartigianato Academy

Al via la 5° edizione del progetto di formazione

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Confartigianato Academy anche quest’anno proseguirà con l’offerta formativa per gli imprenditori associati.

Oltre centoventi persone hanno partecipato in questi anni al format classico. Il corso, che ha l’obiettivo di mettere a disposizione degli associati l’acquisizione di competenze gestionali e manageriali utili al miglioramento del proprio business aziendale, si rivolge a imprenditori artigiani (titolari o soci), ovvero a figli di imprenditori artigiani, con un ruolo operativo in azienda, o a titolari di micro e piccole imprese associate.

Il corso, organizzato in esclusiva per Confartigianato da SDA Bocconi, si svilupperà in:

– 6 moduli di 2 giornate per Confartigianato Academy classico,

secondo i calendari previsti nella brochure allegata e prevede una quota ridotta a carico dei partecipanti di 2mila euro.

Una sessione ad hoc del corso sarà, inoltre, dedicata alla valorizzazione del ruolo associativo dell’imprenditore, all’interno del sistema Confartigianato.

Per partecipare, sarà necessario inviare la domanda allegata, completa dei dati anagrafici e aziendali.

La Confederazione, inoltre ha previsto cinque borse di studio, al fine di agevolare la partecipazione agli imprenditori provenienti da tutta la penisola, che copriranno i costi di trasferta e soggiorno a Milano.

Per l’assegnazione delle borse di studio saranno considerati i seguenti requisiti:

– residenza a una distanza superiore ai 400 km dalla sede di svolgimento del corso (Milano presso SDA Bocconi);

– essere un giovane imprenditore/imprenditrice;

– essere titolare di un’impresa di prima generazione.

Le borse di studio saranno assegnate alle candidature che arriveranno entro la data di scadenza a insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza.

Il corso si terrà a un raggiungimento minimo di venti partecipanti e le richieste di partecipazione dovranno essere inviate, compilando l’allegata scheda, entro il 30 giugno 2019, al seguente indirizzo email:



(UPA di Padova)