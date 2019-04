TI FIDI? ‘ MI AFFIDO! Nuova edizione del corso per aspiranti affidatari

“TI FIDI? ehellip;MI AFFIDO!”e’ il titolo della nuova edizione del corso di formazione per aspiranti affidatari in partenza sabato 4 maggio 2019, a Padova, organizzato dal Comune di Padova e dalla Cooperativa Nuovo Villaggio, nell’ambito del progetto Mai piu’ soli – Pratiche di accoglienza a misura di ragazzo.

La particolarita’ di questo corso sta nel fatto che, oltre al classico percorso di sensibilizzazione all’affido familiare, viene dedicato un focus speciale all’accoglienza in famiglia di minori stranieri non accompagnati, giunti cioe’ in Italia da soli.

L’obiettivo, infatti, e’ quello di individuare persone disponibili ad accogliere minori stranieri non accompagnati, generalmente nell’eta’ dell’adolescenza e provenienti da lunghi viaggi migratori che li hanno portati nel nostro territorio da soli, senza la presenza di un adulto.

L’inserimento in famiglia, in molti casi, ha dimostrato di essere molto efficace nel conseguimento di autonomia e serenita’ da parte dei ragazzi accolti.

Si tratta del secondo corso realizzato in questa modalita’: la prima edizione si e’ svolta lo scorso ottobre ed ha ottenuto una buona partecipazione da parte delle famiglie. Da quel corso, infatti, sono gia’ state individuate alcune potenziali famiglie affidatarie di minori stranieri, due delle quali hanno gia’ iniziato la loro esperienza di accoglienza.

Il corso e’ gratuito e rivolto a persone singole o in coppia, sposate o conviventi, con o senza figli, giovani o anziani, disponibili a un’accoglienza temporanea e in grado di rispondere ai bisogni educativi, affettivi e relazionali di un adolescente.

Il primo incontro e’ aperto a tutti, anche a coloro che necessitano di approfondire l’argomento e raccogliere informazioni per poter decidere se proseguire nel percorso o meno e si terra’:

sabato 4 maggio – dalle 15:30 alle 19:00

al Centro Famiglie Arcella – via Pierobon 19/b – Padova

Gli altri tre incontri sono previsti nelle seguenti date, sempre nella stessa sede:

mercoledi 8 maggio 18:45-21:15

mercoledi 15 maggio 18:45-21:15

Sabato 25 maggio 15:30-19

Il progetto Mai piu’ soli:

Garantire un’accoglienza su misura ai minori che arrivano soli in Italia, tra i territori regionali di Calabria, Campania, Lazio, Umbria, Veneto: e’ la sfida di Mai piu’ soli, realizzato da 6 partner: Cidis Onlus (capofila), Cooperativa Sociale Nuovo Villaggio, Refugees Welcome, ASGI, Comune di Corigliano Calabro e Comune di Mugnano di Napoli.

Per rendere effettivo il diritto dei minori a un sano sviluppo psicofisico, Mai piu’ soli promuove interazioni e scambi di competenze tra i diversi attori coinvolti nella tutela dei giovani, differenziando gli interventi per i minorenni e per i ragazzi nella fase di passaggio alla maggiore eta’.

A questo scopo, a Padova, Mai piu’ soli realizzera’: corsi di formazione per aspiranti famiglie affidatarie, un corso di formazione per tutori volontari, un corso per operatori dei servizi, l’accoglienza in famiglia di minori stranieri non accompagnati e di neomaggiorenni e interventi di advocacy e tutela legale per la promozione del rispetto dei diritti dei ragazzi.

Per informazioni sul corso:

Centro per l’Affido e la Solidarieta’ familiare – Comune di Padova – via del Carmine, 13 – Padova

Tel. 049 8205901 – email: [email protected]

www.padovanet.it/informazione/affido-familiare-accoglienza-temporanea-di-bambini-e-ragazzi

Per informazioni sul Progetto Mai piu’ soli:

Societa’ Cooperativa Sociale Nuovo Villaggio

Daria Fallido – t. 342 731 5577 – [email protected]

