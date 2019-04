Riki, Irama e Biondo, concerto insieme al PalaYamamay di Busto Arsizio

30 Aprile 2019

Sabato 11 Maggio 2019 un appuntamento imperdibile con la nuova musica italiana. Sullo stesso palco: Riki, Irama e Biondo, al PalaYamamay di Busto Arsizio (VA). I tre fenomeni musicali del momento per un’imperdibile serata da vivere insieme!

“Preparate le Polaroid per immortalare uno show così unico! Non sarà semplice trattenere le emozioni, la sua carica vi travolgerà!” – posta Riki, dopo il grande successo del suo primo tour nei principali teatri italiani, mentre dopo aver fatto ballare tutta l’Italia con il suo #GIOVANIPERSEMPRE Tour, Irama è pronto a far esplodere Busto Arsizio con le sue grandi hit come: “La ragazza col cuore di latta”, “Nera”, “Bella e rovinata”, “Che ne sai”.

Si preannuncia un grande show dopo la conferma della partecipazione di Biondo, compagno di squadra ad “Amici 17” di Irama, riuscito a fare innamorare tutti con i suoi album “Ego” e “Deja Vu”. È salito, lo scorso Febbraio, sul palco di Sanremo con un super duetto con Einar.

Il PalaYamamay si trova in viale Gabardi 2 a Busto Arsizio (VA).

