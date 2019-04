Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 25/05/2019

Inizio: 09:45 – Fine: 12:30

Luogo

Teatro Excelsior

Nome dell’Associazione: Associazione Welcome

Recapito telefonico per l’evento: 3664120263

Email: [email protected]

Sito web: http://www.associazionewelcome.org/

Tipologia:

Le organizzazioni coinvolte nel progetto si occupano della realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale di minori in stato di disagio e a rischio di emarginazione grave. L’obiettivo è quello di accompagnare e sostenere tali persone nel complesso percorso verso il raggiungimento dell’autonomia.

Programma della giornata:

Saluti istituzionali

Dott.ssa Alessandra Boscato – Comune di Padova

Introduzione: Progetto Comunità… Oltre – una rete per l’autonomia sociale, formativa e lavorativa dei minori accolti in comunità

Dott.ssa Sulenca Luisetto, dott.ssa Lara Troncon – Ass. Welcome

Il mercato del lavoro alla prova delle adolescenti

Dott.ssa Federica Bruni

Dott.ssa Katia Provantini

Oltre le disuguaglianze: il mentoring per l’integrazione dei minori

Prof. Massimo Santinelli (UNIPD)

L’agenzia di Agevolando – i Care Leavers

Dott. Federico Zullo – Ass. Agevolando

Oltre… Conclusioni e riflessioni

Moderatore: Gianluca Brambilla

(CSV di Padova)