L’etica delle tecnologie. La Facoltà al Galileo Festival

Dal 6 al 12 maggio 2019 si svolgerà a Padova la Settimana della scienza e dell’innovazione, sette giorni in cui oltre 30 realtà del mondo scientifico, culturale, imprenditoriale e associativo e le istituzioni cittadine proporranno iniziative nelle proprie sedi o in vari spazi, trasformando la città di Galileo Galilei nel capoluogo del sapere scientifico e della divulgazione e aprendo al pubblico i luoghi della scienza. In questo contesto – promosso da Comune di Padova e ItalyPost, con il patrocinio dell’Università di Padova e dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto – si uniscono il Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica e il Galileo Festival dell’Innovazione.

Cuore “simbolico” della manifestazione sarà la cerimonia di consegna del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, in programma venerdì 10 maggio. La cerimonia di consegna – la cui giuria scientifica è presieduta da Elena Cattaneo, senatrice a vita e scienziata nota a livello internazionale per le sue ricerche sulle cellule staminali e la malattia di Hungtinton – sarà preceduta, giovedì 9 maggio, da un incontro pubblico con i cinque finalisti del Premio – Cristina Cattaneo, Roberto Defez, Pietro Greco, Sandra Savaglio e Peter Wadhams.

Il Premio Galileo si inserisce in un cartellone con oltre 80 appuntamenti e 200 relatori, costruito con l’obiettivo di permettere a tutti – da chi lavora nel mondo della ricerca e dell’innovazione a chi è semplicemente curioso – di scoprire idee e progetti che cambieranno il futuro. Saranno presenti a Padova i grandi nomi della ricerca scientifica e grandi leader internazionali: da Elena Cattaneo, appunto, che offrirà alla città una lectio magistralis sulla “storia dei geni”, ad Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico di Humanitas, nonché lo scienziato italiano con il maggior numero di citazioni sulle riviste internazionali, che aprirà anche il ciclo di incontri curati con Fondazione Airc per la ricerca sul cancro; da Roberto Battiston, docente di Fisica sperimentale all’Università di Trento, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, a Paolo Benanti, docente di Etica della Tecnologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma.

L’appuntamento con Paolo Benanti, realizzato in collaborazione con la Facoltà teologica del Triveneto, si terrà venerdì 10 maggio, dalle ore 16.30 alle 17.45, nella sala Rossini del Caffè Pedrocchi (via VIII febbraio). Sul tema L’etica delle tecnologie padre Benanti dialogherà con Gabriele Beccaria, giornalista de “La Stampa” e responsabile dell’inserto “Tutto Scienze”.

Il programma completo della manifestazione è disponibile su www.galileofestival.it dove è anche possibile iscriversi agli eventi.

(Facoltà Teologica del Triveneto)