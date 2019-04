La Provincia di Padova completa il progetto 3L di efficienza energetica

Lo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito il committente Provincia di Padova nel progetto di risparmio energetico.

La Provincia di Padova, committente del progetto, unitamente a Sinloc Spa e Cooprogetti ha comunicato il completamento del Progetto 3L (Less energy, Less cost, Less impact), per passare alla fase attuativa, tutta votata al tema del risparmio energetico.

Il progetto è stato definito un modello di riferimento e come tale ha ricevuto il plauso della Commissione Europea e delle autorità energetiche europee ed è in grado di mostrare dati definitivi di grande rilevanza, a cominciare da un risparmio energetico medio del 40% circa per gli edifici pubblici e del 70% per l’illuminazione.

Il progetto si è infatti focalizzato sui settori dell’efficienza energetica per gli edifici pubblici, l’illuminazione pubblica e il teleriscaldamento e, su input della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova, ha ottenuto il supporto da parte del Fondo Elena della Banca Europea degli Investimenti per circa 2 milioni di Euro ed ha generato investimenti per 72 milioni, coinvolgendo circa 60 Comuni delle province di Padova, Rovigo e Belluno.

L’efficienza energetica è un tema di fondamentale importanza per gli Enti Locali, da qui la rilevanza del Progetto 3L, che porterà all’efficientamento energetico di 330 edifici pubblici e di 37mila punti luce, corrispondente ad un risparmio potenziale di 5 milioni di euro all’anno e minori emissioni in atmosfera equivalenti a 11mila tonnellate di anidride carbonica.

Lo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha seguito gli aspetti legali del progetto – inclusa la stesura dei contratti su base EPC e i documenti delle varie procedure di gara – con un team composto dal partner Giuseppe Velluto, coadiuvato dai senior associate Giacomo Zennaro e Lucia Girolami e dagli associate Davide Corriero e Michele Girardi.

