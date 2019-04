La fragilità umana come risorsa. Riscoprire il senso del limite di fronte alla sfida del dolore.

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 17/05/2019

Inizio: 15:00 – Fine: 18:00

Luogo

Centro studi e ricerca”F. Franceschi”

Nome dell’Associazione: Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS IOV

Recapito telefonico per l’evento: 0498215172

Email: [email protected]

Sito web: http://ioveneto.it/prevenzione-e-cura/comitato-etico-pratica-clinica/

Tipologia:

A TU PER TU CON LA SOFFERENZA

La realtà della sofferenza e della morte oggi viene oscurata, se non addirittura negata, da una società che non riesce ad accettare il senso del limite. La malattia, specie quella oncologica, viene spesso vissuta come una sconfitta di cui addebitare la colpa a qualcuno, in particolare a chi opera nel campo della cura. L’iniziativa del Comitato etico per la pratica clinica dello IOV intende proporre una riflessione critica su questi aspetti, approfondendo il significato del dolore come parte integrante della vita stessa, e rivalutando il concetto stesso di fragilità umana non come limite ma come risorsa.

Relatori: S.E. Mons. Vincenzo Paglia (PAV), Dott.ssa Silvana Selmi (Ospedale s. Chiara Trento), Dott. Tiziano Vecchiato (Fondazione Zancan – Padova).

Modera: Francesco Jori

(CSV di Padova)