Giorno e Orario

Data – 19/05/2019

Inizio: 10:00 – Fine: 17:00

Luogo

Autodromo di Adria

Nome dell’Associazione: Croce Verde Adria

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: http://www.csvrovigo.it/in-pista-con-un-sorriso-2019

Tipologia:

La manifestazione “IN PISTA CON UN SORRISO – 2019” è dedicata alle persone con disabilità che vorranno provare l’emozione di essere portati a “spasso” da passeggeri per la pista, a bordo di auto storiche e da rally.

La manifestazione, che quest’anno è arrivata alla 5° edizione, nata da un’idea dell’Associazione WRC Team presieduto da Francesco Candian, è stata caratterizzata in tutte le edizioni da una massiccia presenza di pubblico e di persone con disabilità, ed ha visto la collaborazione di Croce Verde Adria e Adria International Raceway, a cui quest’anno si aggiunge ANPAS Veneto e CSV Rovigo.

Il tutto avverrà in un contesto di sicurezza, senza che i “passeggeri” debbano avere preoccupazioni e/o provare paura.

In caso di necessità un accompagnatore può anche salire a bordo dell’auto stessa.

Gli orari in cui le persone con disabilità potranno accedere alla pista, previa prenotazione che dovrà

essere fatta nei giorni precedenti, sono la mattina dalle 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 15.00

alle 17.00.

Zone di accrediti e “hospitality” delle varie Associazioni si trovano all’interno del grande paddock coperto dell’Autodromo, dove sostano le auto dei piloti e dove si trovano anche zone espositive di vari tipologie. In caso di maltempo, non vi è quindi nessun problema dal punto di vista logistico.

Servizio bar dell’autodromo sarà disponibile per tutta la giornata, servizi igienici presenti anche nel paddock coperto vicino alla zona “hospitality”, adatti ovviamente anche a persone con disabilità.

Gli iscritti delle varie Associazioni, con relativi accompagnatori, potranno anche usufruire, in pausa pranzo, della grande sala (Pala Eventi) che si trova all’interno del paddock stesso, per consumare il pranzo, accompagnato da animazioni varie.

Al di fuori degli orari dedicati alla circolazione in pista con gli iscritti delle varie Associazioni

(10.00/12.00 + 15.00/17.00), il tracciato sarà occupato da turni liberi auto; si potrà ovviamente rimanere nel paddock per guardare le auto.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il giorno 15 Maggio 2019 alla Croce Verde di Adria tramite mail a [email protected] o tramite fax 0426/40808.

