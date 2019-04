Hockey in line: le squadre del Legnaro e di Lyon in visita a Palazzo Santo Stefano

Il Consigliere provinciale delegato allo Sport ha accolto a palazzo Santo Stefano due squadre di Hockey in line under 14 e under 16: i ragazzi della Fox Hockey Legnaro 2000 PGS accompagnati dal coach Federico Zaccaria e la Road Runners di Lyon con l’allenatore Jeronime Venin.

L’iniziativa è frutto di un gemellaggio che ha visto lo scorso anno i ragazzi italiani ospiti a Lione e che quest’anno hanno ricambiato l’accoglienza.

“E’ un onore – ha detto il consigliere provinciale delegato allo Sport – poter aprire le porte di Palazzo Santo Stefano e accogliere ragazzi sportivi così giovani. Questo scambio che non è solo un inno allo sport vero, quello fatto con passione e semplicità, giocato con la voglia di stare insieme, ma è anche l’occasione per ospitare nella propria casa gli amici che giocano nella squadra avversaria. Agli organizzatori rivolgo le mie più sincere congratulazioni per aver saputo dar vita ad un appuntamento così significativo a livello formativo”.

I prossimi giorni saranno dedicati ad allenamenti, amichevoli, visite culturali e attività ricreative. Le due squadre faranno un doppio triangolare U14 Lyon, Milano, Legnaro e U16 Lyon, Asiago, Legnaro.

“Nell’ambito di questa iniziativa – ha detto Federico Zaccaria – sono previsti momenti di aggregazione e visite turistiche, sarà quindi anche uno scambio culturale oltre che sportivo. In questi giorni si susseguiranno una serie di allenamenti congiunti con gli allenatori e seguendo lo spirito di sano agonismo e giusta competizione le due squadre si sfideranno associando sport, amicizia e ospitalità”.

