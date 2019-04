Gruppo Moby archivia 2018 con settore merci in crescita

Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Il Gruppo Moby archivia il 2018 “con circa mezzo milione di metri lineari di carico in piu’ nel settore merci, ricavi sostanzialmente in linea con l’anno precedente, ma un incremento dei costi di esercizio causato principalmente dall’aumento nel prezzo del bunker, nonche’ dal costo rilevante delle attivita’ e delle nuove linee start up che hanno prodotto risultati operativi rilevanti, ma hanno inevitabilmente inciso sui costi delle compagnie. In questa ottica si puὸ affermare – ha sottolineato Achille Onorato, Ceo del Gruppo – che il 2018 e’ stato un anno non facile, ma caratterizzato da quell’ingresso in nuove aree di business, nonche’ dalla finalizzazione di importanti investimenti che sono parte integrante di una strategia premiante sul lungo periodo i cui benefici ci aspettiamo si inizino a vedere gia’ a partire dal primo trimestre dell’anno 2019”.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacita’ passeggeri, il gruppo occupa oltre 5.000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 48 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti nel 2018.

Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualita’: Moby e’ stata insignita per il quarto anno consecutivo del Sigillo di Qualita’ ‘Nr. 1 oro – 2018/2019 dell’Istituto tedesco Qualita’ e Finanza per la qualita’ del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed e’ stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017.

Al gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per l’innovativa operazione di rifinanziamento conclusa, fa capo anche una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attivita’ di salvataggio.

Tramite la controllata Sinergest spa, Moby gestisce la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia, mentre attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl.

