Di Maio: ‘Ora aumento stipendi italiani’

Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “La stampa internazionale sempre molto amica dell’Italia, si fa per dire, anche oggi tifa contro il governo e scrive che cadra’ dopo le Europee. Gli piacerebbe! Andiamo avanti per altri 4 anni e andiamo avanti per la nostra strada”. Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio.

“Anche le elezioni in Sicilia, dove Zingaretti copiando Renzi si e’ alleato con Berlusconi firmando un altro Nazareno, hanno dimostrato che non c’e’ alternativa a questo governo! – prosegue il vicepremier – I prossimi passi ora sono: 1. Aumento degli stipendi degli italiani con il salario minimo. 2. Taglio di quelli dei parlamentari. 3. Una legge sul conflitto di interessi per combattere mafie e corruzione. 4. Togliere la sanita’ dalle mani dei partiti. 5. Una legge sull’acqua pubblica. Ah - conclude Di Maio -, per inciso: l’Iva non aumenta e non aumentera’. Non con il MoVimento 5 Stelle!”.

(Adnkronos)