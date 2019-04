Corti a Ponte – 12° festival internazionale di cortometraggi

29 aprile – 11 maggio 2019

Ponte San Nicolò, Padova e Legnaro

È iniziata ieri la dodicesima edizione di “Corti a Ponte”,

festival internazionale di cortometraggi organizzato dall’omonima associazione

di promozione sociale che si svolgerà dal

29 aprile all’11 maggio in tre luoghi del Padovano (Ponte San Nicolò,

Legnaro e la stessa Padova). Una formula di successo, che nel 2018 ha visto superare i 2000 spettatori, per un evento unico

nel suo genere in Italia, attento anche a giovani e giovanissimi (intesi sia

come spettatori sia come autori, a partire dai 3 anni di età): da sempre

attento al mondo dell’educazione, Corti

a Ponte collabora infatti con le scuole per promuovere studio, conoscenza

storico-critica, pratica, fruizione e scambio consapevole del cinema (D.Lgs.13/04/17

n. 60).

L’edizione 2019 di Corti a Ponte

si annuncia particolarmente ricca: al

bando hanno infatti risposto autori di ben 48 Paesi. Per l’inaugurazione delle giornate ufficiali del festival l’appuntamento è fissato per martedì 7 maggio nell’atrio del

Municipio di Ponte San Nicolò (ore 18), alla presenza di Nicoletta Bertelle, illustratrice autrice della sigla del festival

2019 che esporrà i materiali utilizzati per l’animazione (curata da Raffaella

Traniello).

Le quattro serate riservate alle proiezioni “ufficiali” del concorso

internazionale per corti d’autore (da

mercoledì 8 a sabato 11 maggio alla Sala Civica “Unione Europea” di Ponte San

Nicolò), a partire da lunedì 29 aprile saranno precedute da appuntamenti

specificamente pensati per la fruizione scolastica. Il festival comprende

infatti ulteriori articolazioni, organizzate in collaborazione con l’Istituto

Comprensivo di Ponte San Nicolò, il Liceo Artistico “Modigliani” di Padova e

l’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova: alle scuole saranno dedicate 8 mattinate attive (e quattro prime

serate) di cinema e intercultura con la proiezione – in modalità adatte alle

diverse fasce d’età, dalla scuola dell’infanzia alla primaria alla secondaria –

di opere cinematografiche realizzate da

autori in erba. Questi ultimi sono appunto i giovanissimi artisti

protagonisti di “3.20”, sezione dedicata ai cortometraggi prodotti

da bambini e ragazzi di tutto il mondo dai 3 ai 20 anni di età. I premi

saranno attribuiti da giurie senior e junior, composte da studenti delle scuole

(dai 5 ai 19 anni) che hanno seguito un percorso di critica cinematografica.

A completare la proposta 2019 del

festival, due innovative sezioni competitive,anch’esserivolte

specificamente ai giovani: il “Concorso

48 ore”, una vera e propria sfida di creatività che consiste nel produrre

un cortometraggio in sole 48 ore, e il “Concorso

colonne sonore”, per sonorizzazioni e musiche composte appositamente per la

sigla del festival.

Per tutta la durata della

manifestazione sono previsti inoltre eventi

speciali e workshop nei quali pubblico, insegnanti e altri operatori

dell’educazione cinematografica potranno trovare momenti di incontro, di

formazione e di confronto anche con

colleghi provenienti dall’estero. “Corti a Ponte” partecipa infatti al dibattito internazionale sull’educazione al

cinema ed è in dialogo con diverse associazioni e festival internazionali

che operano in questo ambito, tra le quali l’Animator fest (Jagodina, Serbia) e

il Sydney International Festival of Films by Children (Australia), che sono

anche partner del festival.

Particolarmente fitto il

programma di eventi in calendario sabato

11 maggio, giornata di chiusura di Corti a Ponte. In mattinata, a partire

dalle 10:00, a Padova (Barco Teatro) si terrà il “1st International Meeting for Film Education”, incontro di scambio

e confronto tra gli operatori di didattica del cinema ospiti del festival

aperto al pubblico interessato (insegnanti, educatori, studenti universitari),

cui seguirà un pranzo conviviale. In serata le proiezioni finali e le

premiazioni.

Per date, orari e luoghi dei singoli eventi e delle proiezioni si invita a consultare il programma generale dettagliato.

“Corti

a Ponte” è ideato da Corti a

Ponte APS e gode del patrocinio della Regione del

Veneto, della Provincia di Padova

e dei Comuni di Padova, Ponte San Nicolò e Legnaro. E’ organizzato con il sostegno del Comune di Ponte San Nicolò, del MIUR e del MIBAC

nell’ambito del Piano Nazionale Cinema

per la Scuola, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, del Comune di Padova,

del Polo Multifunzionale di Agripolis, dell’Associazione Kinima di Padova,

dell’Associazione Vite in viaggio, del CIAS – Coordinamento Italiano

Audiovisivo a Scuola, di Agiscuola Tre Venezie. Partner dell’iniziativa

sono il Comune di Ponte San Nicolò, l’Istituto

Comprensivo di Ponte San Nicolò, il Liceo Artistico “Modigliani” di Padova,

l’Istituto Comprensivo di Legnaro, la Scuola dell’infanzia di Roncaglia,

Animator fest (Jagodina, Serbia), The Sydney International Festival of Films by

Children (Australia).

Sito ufficiale del Festival: https://www.cortiaponte.it

