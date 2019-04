Conferenza stampa: Imago Russia, festival della cultura russa a Padova

Dal 4 maggio al 3 giugno al via la terza edizione di Imago Russia, Festival della cultura russa a Padova. Il festival permettera’ di conoscere, attraverso diverse espressioni artistiche, come cinema, letteratura, poesia e musica, i grandi esiliati russi, da Andrey Tarkovsky, uno dei piu’ famosi registi russi, al Premio Nobel per la letteratura Josif Brodskij, alla poetessa Marina Cvetaeva, una delle maggiori voci della letteratura del XX secolo. Il Festival portera’ a Padova alcuni dei piu’ celebri artisti e intellettuali russi contemporanei, come il leggendario giornalista e fotografo Yuri Rost.

Il programma sara’ presentato in conferenza stampa:

giovedi 2 maggio, ore 12:00

Teatro Verdi, via dei Livello 32

Interverranno:

l’Assessore alla cultura del Comune di Padova,

il Presidente della Provincia di Padova,

Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto,’

Natasha Pirogova, direttrice artistica del Festival.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190430/conferenza-stampa-imago-russia-festival-della-cultura-russa-padova