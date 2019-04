approvato Bilancio 2018 di Interporto Padova Spa

L’assemblea dei soci di Interporto Padova, (presente il 90,18697.% delle azioni) ha approvato oggi all’unanimita’ il bilancio di esercizio 2018.

Il bilancio 2018 si chiude come segue:

* UTILE prima delle imposte per 2,237 milioni di euro, mentre il risultato finale netto e’ positivo per 1,388 milioni di euro;

* L’EBITDA (il differenziale tra il valore della produzione e i costi della produzione, depurato degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei contributi vari) e’ pari a 8,761 milioni di euro (28,04%);

* L’EBIT (risultato aziendale prima delle imposte e degli oneri finanziari) e’ pari a 5,309 milioni di euro (13,77%);

* valore della produzione complessivo pari a 33,6 milioni di euro (+3,83%).

L’Assemblea ha inoltre provveduto a nominare quattro amministratori della Societa’ per integrare il Consiglio di amministrazione nominato lo scorso 30 marzo 2018 (a seguito di dimissioni pervenute nel periodo precedente).

I nuovi amministratori sono:

UGO CAMPAGNARO

MARIO LICCARDO

ALBERTO CECOLIN

MASSIMILIANO PELLIZZARI

All’assemblea hanno partecipato l’assessore Chiara Gallani in rappresentanza del Comune di Padova, Roberta Tonellato per la Camera di Commercio e il presidente Fabio Bui per la Provincia di Padova Il Presidente di Interporto Padova Sergio Gelain ha commentato: “Ringrazio i membri uscenti del Cda, per la preziosa collaborazione e per l’impegno che hanno profuso in questo periodo. Naturalmente do’ il benvenuto ai nuovi amministratori, dei quali conosco e apprezzo le qualita’ umane e professionali. In questi ultimi mesi abbiamo messo in funzione le nuove gru elettriche a portale, e questo ha richiesto un impegno extra a tutti noi. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti che hanno dato davvero il massimo, con l’obiettivo di rendere ancora piu’ efficiente e competitivo Interporto Padova”- Il presidente ha anche annunciato la presentazione, a breve dello studio sul sistema trasportistico del nostro territorio che interessa l’Interporto. “E’ una ricerca di grande interesse che ci permette di pianificare correttamente lo sviluppo delle infrastrutture trasportistiche a servizio del nostro Interporto che sono fondamentali per assicurarne la crescita futura, evitando “colli di bottiglia che lo potrebbero penalizzare”.

Il direttore generale Roberto Tosetto ha sottolineato: “Il bilancio che i soci hanno approvato oggi e’ la fotografia di una societa’ sana, che al risultato economico affianca un progetto strategico per il futuro di cui le gru elettriche a portale sono uno dei tasselli principali, ma non l’unico. Abbiamo raddoppiato la capacita’ del nostro terminal intermodale e gli operatori riconoscono concretamente il nostro impegno e ci danno fiducia. Lo vediamo dalla crescita dei traffici che in questi primi tre mesi sono aumentati del 7% rispetto allo scorso anno e dal grande interesse che c’e’ per valutare nuovi collegamenti intermodali con porti italiani e stranieri. Inoltre grazie alle nuove gru il terminal adesso permette anche la movimentazione dei semirimorchi e allarga quindi la propria offerta a collegamenti intermodali gomma/rotaia su rotte fino ad oggi non servite. Approfitto per ringraziare tutti gli autotrasportatori per la collaborazione nel periodo di messa a regime delle gru a portale, che inevitabilmente a creato qualche piccolo disagio. Oggi anche per loro operare nel terminal e’ certamente piu’ agevole”.

