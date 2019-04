Amorim Cork Italia con Signorvino per recupero tappi usati

Roma, 30 apr. (Labitalia) – Il progetto Etico, nato ad opera di Amorim Cork Italia per il recupero e riciclo dei tappi usati, puo’ contare da oggi su un nuovo alleato: e’ Signorvino, la catena di enoteche che conta ormai 16 punti vendita in tutta Italia, nata dall’intuizione di Sandro Veronesi, patron di Calzedonia. Nei quattro punti vendita di via Dante a Milano, di corso Porta Nuova a Verona, di piazza Maggiore a Bologna e via Lagrange a Torino, sono operativi 32 box 30×30, destinati all’insolita raccolta, preziosa per l’ambiente, cui possono partecipare tutti i clienti. Un’attenzione al tema dell’ecologia che si fa sempre piu’ pressante nell’opinione pubblica e Signorvino, brand che distribuisce al 100% vini italiani, vuole inviare un messaggio forte e chiaro: riciclare conviene.

Una promessa messa in atto con un impegno del singolo consumatore: le persone che porteranno i tappi nei box Etico riceveranno, infatti, ogni 10 pezzi, un voucher del valore di 5 euro, spendibile per l’acquisto di vino Take Away e cumulabile nel punto vendita fino a un massimo del 20% del valore dello scontrino.

‘Siamo contenti e onorati – afferma Carlos Veloso Dos Santos, ad Amorim Cork Italia – di avere ogni singolo partner di questo progetto, che conta oggi oltre 1.000 volontari impegnati e varie municipalizzate. Con il suo ingresso, anche Signorvino dimostra grande sensibilita’ e lungimiranza, nonche’ la consapevolezza che dare una seconda vita a questa preziosa materia prima inizia ad essere un must per chi ha a cuore il futuro della nostra Terra – .

Secondo il direttore di Signorvino, Luca Pizzighella, ‘ormai ogni grande aziende dovrebbe essere condotta con senso etico, volgendo sempre piu’ attenzione alla sostenibilita’ come carattere imprescindibile”. “Con Amorim Cork – prosegue – siamo riusciti nell’intento di realizzare un’attivita’ concreta e in grado di coinvolgere tutti, sperando che nel tempo questo genere di iniziative possano diventare esempi di buona pratica per esercizi commerciali e consumatori”.

Una partnership che nasce in un anno speciale per il progetto, modello virtuoso di economia circolare che chiudera’ proprio nel 2019 i 3 pilastri dello sviluppo sostenibile. Dopo aver raggiunto infatti la qualita’ ambientale e la giustizia sociale (dal 2011 Amorim Cork Italia ha donato piu’ di 400.000 euro alle onlus facenti parte del progetto), ora l’obiettivo e’ la creazione di valore aggiunto generando un prodotto credibile, genuino.

Si trattera’ quindi di una nuova dimensione del progetto Etico che, dopo essere fornitore per il mondo della bioedilizia, approdera’ in un settore delicato ma sensibile di fronte al tema della sostenibilita’: quello del design.

