Ambiente: assessore veneto a ministro, ‘limiti su pfas condivisi da tutte regioni bacino del po’ (2)

(AdnKronos) – “I dati – sottolinea l’Assessore regionale all’Ambiente – ci dicono che qualcuno lungo il Po sta sversando in grande quantita. Nel fiume, infatti, scorrono ogni giorno quattro chili di sostanza inquinante. ? necessario che siano definiti subito i limiti da rispettare lungo tutto il corso perche se vengono fissati solo dal Veneto ma non da chi ha competenza su altri tratti del fiume e un lavoro inutile che non porta ad alcuna soluzione. Al tavolo del Bacino Padano convocato dal Ministro saranno rappresentate tutte le regioni interessate, questa e quindi l’occasione adatta per sollecitare una strategia comune a questa emergenza”.

L’Assessore all’Ambiente del Veneto ha richiamato l’attenzione sul tema da parte di tutte le Regioni interessate anche con una lettera, gia inviata all’AiPo (Agenzia Interregionale per il Po).

(Adnkronos)