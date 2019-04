1 maggio: zaia, ‘il primo pensiero deve andare a sicurezza sul lavoro’

Venezia, 30 apr. (AdnKronos) – ‘Una giornata come quella del primo maggio, che si celebra dal 1889, va ogni anno arricchita di contenuti e di attualita. Il primo pensiero deve quindi andare alla sicurezza e ai caduti sul lavoro, perche non si pensi che questa sfida sia vinta, in un Paese dove ancora si muore e ci si infortuna troppo lavorando ‘. Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia in una sua riflessione sulla Festa del Lavoro.

‘Incidenti e lutti – ricorda il Governatore – che accadono ancora anche nella nostra Regione dove, per affrontare il problema, si sta facendo squadra tra le Istituzioni e le parti sociali, dopo aver raggiunto e sottoscritto un accordo importante, utile e concreto: un lavoro comune per andare oltre le parole e i buoni sentimenti, consci che la sicurezza sul lavoro e un fatto di civilta assolutamente trasversale alla societa e alla politica ‘.

