1 maggio: zaia, ‘il primo pensiero deve andare a sicurezza sul lavoro’ (2)

(AdnKronos) – ‘E’ un tema che va affrontato a 360 gradi – prosegue il Presidente – dal punto di vista culturale, da quello gestionale, fino al grande fronte della prevenzione. Qui in Veneto abbiamo in questo senso una doppia responsabilita, perche siamo la regione delle 600 mila partite Iva, dei lavoratori che si evolvono in imprenditori di se stessi, degli imprenditori che erano semplici lavoratori e tali rimangono nell’anima e nel cuore anche dopo essere riusciti a creare la loro impresa, piccola o grande che sia ‘.

‘Se l’economia del Veneto e forte, ed e capace anche nei momenti difficili di creare benessere e ricchezza – aggiunge il Governatore – lo dobbiamo a tutti i lavoratori e a coloro che vivono di lavoro accettando la sfida dell’impresa in un sistema tutt’altro che ‘fordista’, dove l’80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti, ma opera e prospera nell’ambito del distretto industriale delle Pmi, dove il lavoratore e spesso anche imprenditore, perche vive come sua la sfida dell’azienda. Questo e un grande valore tutto veneto che merita di essere evidenziato in occasione del primo maggio ‘.

