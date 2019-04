1 maggio: padova, al santo pellegrinaggio comunita srilankesi in italia (2)

(AdnKronos) – L’annuale pellegrinaggio in Basilica di Sant’Antonio da parte degli Srilankesi immigrati e, fin da quando e stato istituito, un appuntamento molto sentito e straordinariamente partecipato, che porta a Padova il calore e la tradizione della devozione di questo popolo asiatico. La celebrazione, che si prolunga di molto rispetto alle nostre, risente delle consuetudini tipiche di questo popolo. In particolare, all’offertorio una lunghissima processione sfila davanti all’altare per lasciare soprattutto l’omaggio dei fiori, caratteristica tipica dei popoli asiatici.

Al termine dell’offertorio la basilica e la tomba del Santo sono letteralmente sommerse da mazzi di fiori: la quantita e tale che occorre spostarli continuamente nel chiostro del Noviziato; verranno poi utilizzati, oltre che per la basilica, anche per decorare numerose chiese e case religiose nelle vicinanze.

(Adnkronos)