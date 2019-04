1 maggio: da regione veneto 5 mln per inserimento mille disoccupati (2)

(AdnKronos) – Nel 2018 sono stati 66 i progetti di pubblica utilita approvati in Veneto e finanziati dalla Regione con circa 5 milioni di euro: hanno coinvolto 253 comuni creando occasioni di impiego per 689 disoccupati di lunga durata. Nel 2017 erano stati 228 i comuni veneti ad aver avviato progetti per lavori di pubblica utilita, con un finanziamento regionale di circa 5.200.000 euro, che ha consentito di creare opportunita temporanee di lavoro per un migliaio di persone.

Le esperienze di lavoro proposte si sono svolte nei servizi bibliotecari e museali, nel riordino archivi, nella valorizzazione, custodia e promozione dei beni culturali e artistici, nella manutenzione del verde e nell’abbellimento urbano, nella vigilanza di impianti, attrezzature sportive, centri di aggregazione sociale e luoghi pubblici, nell’assistenza agli anziani, nel supporto scolastico, nel controllo del territorio e nella tutela dell’ambiente.

