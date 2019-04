PRESENTIAMO IL MANAGER DI DISTRETTO

Ce l’abbiamo fatta, anche Bassano del Grappa ha il suo Manager di Distretto. La nostra Associazione, lo ricordiamo, è fra le promotrici del tavolo di lavoro organizzato dal Comune, che ha portato a questo importante risultato. Pochi giorni fa abbiamo nominato il Manager di Distretto, nella persona di Giacomo Pessa, indicata da Confesercenti del Veneto Centrale come importante figura di coordinamento tra i vari Enti, Istituzioni ed aziende del Distretto.

Con la DGR n. 237 del 06 Marzo 2018, lo ricordiamo, la Regione Veneto ha ufficialmente riconosciuto il Distretto del Commercio di Bassano del Grappa.

A breve la Regione pubblicherà i Bandi per finanziare le attività e gli investimenti delle imprese che fanno parte del Distretto, che prevedono dei contributi a fondo perduto che potranno essere erogati solo attraverso un lavoro di rete svolto con il nostro aiuto.

Per questo motivo e per presentare la figura del Manager di Distretto, abbiamo organizzato due incontri in accordo con le altre associazioni di categoria (per consentirvi di scegliere l’orario per voi migliore)

GIOVEDI’ 2 MAGGIO 2019 alle 14.30 oppure alle 20.30

presso la sede Confcommercio di Bassano

Per una migliore gestione Vi chiediamo di confermare la presenza all’orario scelto scrivendo a [email protected]

(Confesercenti Veneto Centrale)