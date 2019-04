Polis al centro del Festival Biblico

Dal 2 al 26 maggio 2019 si svolgerà la quindicesima edizione del Festival Biblico, il festival culturale promosso dalla Diocesi di Vicenza e dalla Società San Paolo. “Polis” è il tema che farà da filo conduttore ai numerosi incontri che coinvolgeranno vie, piazze, teatri, chiese e palazzi.

Dopo l’inaugurazione di giovedì 2 maggio a Vicenza, il Festival prenderà il via a Verona e Vittorio Veneto (3-5 maggio), per poi spostarsi a Padova e in provincia di Verona (10-12 maggio), fare tappa a Rovigo (17-19 maggio) e in provincia di Vicenza e Padova (15-21 maggio), e tornare, infine, nella città di Vicenza (20-26 maggio).

Novità di quest’anno è la sezione del Fuori Festival che coinvolgerà tre nuove Diocesi – Treviso, Como e Alba – con incontri e appuntamenti, sempre legati al tema, che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio.

Si partirà dalle Sacre Scritture – dalla molteplicità dei loro significati per l’uomo e per la storia e dalle differenti dimensioni che le caratterizzano – per discutere attorno ai temi di città/cittadinanza/paesaggio, per coglierne i diversi significati e l’adesione al reale, per riconoscere il senso delle città contemporanee, per interrogarsi sulle dimensioni del buon governo e dell’abitare.

Il fitto programma di incontri è disponibile a questo link: http://www.festivalbiblico.it/programma-2019/

Info www.festivalbiblico.it