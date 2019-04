Ostellari (lega), ‘il centro pedro se incita alla violenza va chiuso’

Padova, 29 apr. (AdnKronos) – ‘La democrazia e una conquista per tutti. Padova e stata e sara sempre una citta libera e anche vivace nelle sue contraddizioni. Si puo e si deve discutere, anche apertamente. Non temo il dissenso e nemmeno chi pensa che Ostellari sia cattivo. Ma se un centro di aggregazione come il Pedro diventa un luogo in cui si organizzano raid punitivi, si incita alla violenza, si giustificano episodi come quelli di via Gritti, quel luogo va chiuso. E non per fare contenta la Lega, ma proprio per amore della democrazia ‘. Lo dichiara Andrea Ostellari (Lega), presidente della Commissione giustizia del Senato.

