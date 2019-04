Omicidio Ramelli, scontri con polizia: un ferito /Foto

Il corteo della destra, che era partito, quasi di corsa, sfidando i divieti della questura, al momento si e’ fermato in viale Romagna, per permettere che i soccorsi intervengano ().



Uno dei militanti, che stava sfilando al corteo in ricordo di Sergio Ramelli, e’ rimasto ferito durante gli scontri con la polizia e si trova in questo momento a terra, in attesa dell’ambulanza. Il corteo della destra, che era partito, quasi di corsa, sfidando i divieti della questura, al momento si e’ fermato in viale Romagna, per permettere che i soccorsi intervengano.

Il manifestante e’ rimasto ferito durante le cariche con la polizia. Diverse le versioni dei fatti: secondo alcuni, sarebbe caduto a terra durante le cariche e avrebbe picchiato la testa. Secondo un’altra versione, l’uomo sarebbe stato colpito da una manganellata. In ogni caso, al momento e’ cosciente e respira. Mentre il corteo e’ ancora fermo in viale Romagna, l’auto medica con l’ambulanza lo sta portando via su una barella.

