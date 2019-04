“la sanita’ a Padova. Una proposta di confronto per delle scelte consapevoli”

“La Regione Veneto, con l’approvazione delle schede sanitarie, si appresta a dare un indirizzo forte all’evoluzione dell’organizzazione del servizio sanitario, come e’ nelle sue competenze.

La citta’ di Padova tuttavia, forte di una struttura sociale articolata e di una presenza di soggetti con funzioni molto diverse attivi in campo sanitario e socio sanitario, rappresenta un unicum a livello regionale e come tale, a nostro avviso, merita un’attenzione particolare.

Il progetto per la realizzazione a Padova di un nuovo polo ospedaliero, sostenuto dall’Amministrazione comunale, e’ parte di una riorganizzazione e razionalizzazione del servizio sanitario che non puo’ che partire dai bisogni reali dei padovani.

Riteniamo indispensabile, al fine di tenere nell’opportuna considerazione le esigenze di tutti i soggetti coinvolti e di mettere al centro i bisogni dei padovani, procedere alle scelte organizzative dopo un confronto mirato a fare sintesi e a disegnare un’ampia strategia condivisa che sappia guardare al futuro.

Per tale ragione, chiediamo di avviare al piu’ presto un tavolo di confronto tra il Comune di Padova, la Regione, la USL6, l’Azienda Ospedaliera e l’Universita’, al fine di pervenire a scelte organizzative razionali e coerenti con i bisogni della popolazione, che siano in grado di coinvolgere tutti coloro che operano in campo sanitario.

E’ fondamentale per la nostra Amministrazione dare risposte adeguate alle aspettative dei cittadini e al tempo stesso assicurare una metodologia rigorosa nelle scelte adottate. Per questo siamo disponibili a mettere in campo risorse se necessarie a portare un contributo in termini di progettualita’ in campo sanitario sulla base delle esigenze di tutti i partecipanti al tavolo.

Chiediamo dunque di non approvare in via definitiva le schede sanitarie nella prossima seduta di Consiglio Regionale del 30 aprile, ma di rinviare tale passaggio del tempo necessario per i passaggi di confronto richiesti, potendo cosi’ contare su una maggiore forza propositiva.

Riteniamo che procedere alle decisioni senza un aperto confronto preventivo rappresenti un errore metodologico importante, foriero di tensioni all’interno della comunita’ cittadina e non solo, come gia’ si evince dalle agitazioni avviate in citta’ in questi giorni”.

Il Sindaco di Padova

Il Vicesindaco di Padova(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190429/comunicato-stampa-la-sanit%C3%A0-padova-una-proposta-di-confronto-delle-scelte