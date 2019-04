IV CONCERTO ANNUALE DI BENEFICENZA – SO REAL

Sto caricando la mappa ….

Data – 11/05/2019

Inizio: 20:00 – Fine: 23:30

RADIO CITY MUSIC HALL

Nome dell’Associazione: ASSOCIAZIONE PRO GATTILE SANITARIO PADOVANO ODV

Recapito telefonico per l’evento: 0496895670

Email: [email protected]

Quarta edizione del nostro concerto annuale di beneficenza.

Un evento di raccolta fondi per sostenere la gestione delle colonie feline presenti in zona Altichiero, soprattutto per una di esse particolarmente impegnativa per l’elevato numero di gatti abbandonati e/o ammalati.

Sarà una serata in pizzeria un po’ particolare, in quanto abbinata ad un concerto dal vivo con musiche di Peter Gabriel e non solo.

Invitiamo a partecipare tutte le persone che desiderano conoscere più da vicino l’attività della nostra associazione e il progetto di realizzare un gattile sanitario a Padova.

Per partecipare al concerto è consigliata la prenotazione.

Info: [email protected]

(CSV di Padova)