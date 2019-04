Ghidoni (lega), ‘sabato 4 maggio passeggiata per la sicurezza’

Padova, 29 (AdnKronos) – ‘Sabato 4 maggio alle ore 17,30 cammineremo per la nostra citta con tante persone perbene. Con il sorriso e senza odio nel cuore. Condanniamo la violenza senza se e senza ma, da qualunque parte provenga. Non esistono ragioni storiche o politiche che possano giustificare aggressioni fisiche. ? gradito il contributo di tutti coloro che ripudiano la violenza, non di chi la rivendica come strumento per presunte battaglie politiche. Se qualcuno ha dubbi in proposito, non e il benvenuto. Con i picchiatori non sfiliamo. ‘ Lo dichiara Paola Ghidoni, promotrice della Passeggiata per la sicurezza in calendario per sabato 4 maggio in via Gritti, a Padova, candidata al Parlamento Europeo per la Lega.

(Adnkronos)