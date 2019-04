Conferenza stampa: “Corti a Ponte”‘ 12 festival internazionale di cortometraggi

Al via la dodicesima edizione di “Corti a Ponte”, festival internazionale di cortometraggi organizzato dall’omonima associazione di promozione sociale che si svolge in tre luoghi del padovano: Ponte San Nicolo’ , Padova, Legnaro. La presentazione dell’evento in conferenza stampa:

martedi 30 aprile 2019, ore 12:00

sala Giulio Bresciani Alvarez ‘ Palazzo Moroni

Intervengono:

l’Assessore alla Cultura del Comune di Padova

il Sindaco di Ponte San Nicolo’

Raffaella Traniello, direttore artistico Festival Corti a Ponte

Roberto Borile, dirigente scolastico del Liceo Artistico Modigliani di Padova

Eugenia Agostini, segreteria organizzativa Festival Corti a Ponte

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

