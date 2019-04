“Bull of rights” – Convegno su bullismo e cyberbullismo

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 04/05/2019

Inizio: 16:00 – Fine: 19:00

Luogo

Sala Polivalente di Codevigo(PD)

Nome dell’Associazione: Associazione di promozione sociale ELIGERE

Recapito telefonico per l’evento: 3209452131

Email: [email protected]

Sito web: www.associazioneligere.com

Tipologia:

Il Convegno “Bull of rights” su bullismo e cyberbullismo è rivolto a tutta la cittadinanza, e in particolare a genitori, studenti e insegnanti.

Con il patrocinio del Comune di Codevigo, dell’Enac, ente nazionale per le attività culturali, e il Comitato genitori di Arzergrande, Codevigo e Brugine (CAB).

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione per gli interessati.

Ingresso libero.

(CSV di Padova)